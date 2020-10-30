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عالم

«هلع» فى كوريا الجنوبية من «هالوين كورونا»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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حذَّر المسئولون في كوريا الجنوبية، الجمعة، من أن حفل «الهالوين» (عيد الهلع) هذا العام قد يصبح مخيفًا في ظل العمل لمنع انتشار كورونا مرة أخرى، وسط استمرار جهودهم لضمان التزام السكان بإرشادات التباعد.

وقال المدير العام لحكومة مدينة سيئول، بارك يو مي، في إفادة صحفية، نقلتها رويترز، إن المسئولين يقومون بدوريات في النوادي الليلية في العاصمة للتأكد من التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي، وينصحون الناس باستضافة حفلات الهالوين عبر الإنترنت.

كما أرسلت حكومة سيئول عناصر من الشرطة الى 153 ملهى ليليًا في المدينة قبل عطلة نهاية الأسبوع، للتأكد من أن هذه المرافق تتبع إرشادات صارمة ويسجل الزوار أسماءهم ويستخدمون أنظمة رمز الاستجابة السريعة (QR) لتتبع المخالطين، حسبما قال بارك.

وكشف عن أنه تم بالفعل إغلاق حوالي 14 ملهى ليليًا بسبب عدم الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، ولوجود عدد من الأشخاص أكبر من المسموح به في النوادي الليلية، داعيًا الشركات الأخرى إلى الانضمام لـ85 منشأة في سيئول قالت إنها ستغلق أبوابها طواعية خلال عيد الهالوين للحماية من انتشار الفيروس.

وقد سبق أن تمت الإشادة بكوريا الجنوبية لاتخاذها إجراءات سريعة وفعالة ضد الوباء، لكنها شهدت ظهور حالات جديدة من الإصابة بكورونا في مايو، جراء تفشي الفيروس بين مرتادي الحانات والنوادي الليلية.

استخدمت كوريا الجنوبية الاختبارات المكثفة وتتبع جهات الاتصال، في محاولة لاحتواء الفيروس الذي أصاب 26385 شخصًا وقتل 463 في البلاد، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتراوح عدد حالات الإصابة اليومية حول 100 حالة خلال الأسبوع الماضي.

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