حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنَّه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت أنَّه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أي زيادات.وأوضحت أنَّ جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.