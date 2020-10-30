355 وفاة و18283 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18283 إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، حسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، إن 14519 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليون و200560 حتى الآن.وتوفي في روسيا جراء الإصابة بفيروس كورونا 27656 شخصا حتى الآن، وبلغت حصيلة الإصابات مليونًا و599976 حالة منذ بدء تفشي الوباء.وتعد حصيلة الإصابات والوفيات التي تم الإعلان عنها، اليوم الجمعة، الأكبر منذ بدء تفشي.هذا ومن المنتظر أن تبدأ عمليات التلقيح الشاملة ضد فيروس كورونا، قبل نهاية الشهر المقبل، في انتظار إنتاج المراكز الروسية المختصة كميات من اللقاح تكون قادرة على الاستجابة للحاجة المحلية.