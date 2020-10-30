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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة الكهرباء وبيع الآثار المصرية.. الحكومة تنفي 11 شائعة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
الكهرباء
الكهرباء
محمد إبراهيم
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قال المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، إنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 11 شائعة وموضوعات مثارة خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر 2020، جاءت على النحو التالي:

- فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء.

- إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق.

- إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد.

- إعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

- تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

- بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية.

- إطلاق الحكومة روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على "معاش الطفل".

- اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء نظام التعليم الفني التجاري.

- إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية.

- تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي بالمدارس.

- وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.

نفاها المركز جميعًا، مستندًا في ذلك بالتواصل مع الجهات المعنية بالرد، وأوضح حقيقتها في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم.

واختتم المركز تقريره قائلًا: في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (2792740702) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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