وزير قطاع الأعمال يكرم فريق غزل المحلة ويعلن تأسيس شركة كرة قدم اليوم

يزور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم الجمعة، محافظة الغربية لتكريم لاعبي غزل المحلة والجهاز الفني لصعودهم للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات.ويستقبل وزير قطاع الأعمال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وأحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتبدأ الزيارة بصلاة الجمعة بطنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدوري.