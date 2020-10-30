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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تبدأ من 26 جنيها والبيض 30.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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تقدم "الدستور" للقراء نشرة أسعار بورصة الدواجن، اليوم الجمعة، بمتوسط أسعار بورصة الدواجن، وكذلك بورصة أسعار البيض ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا علي المواطنين، وقد شهدت الأسواق حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض، موضحا، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن تبدأ من 21 جنيها من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من 26 جنيهًا وحتي 28 جنيها للكيلو تختلف علي حسب المنطقة.

- أسعار الدواجن البلدي

في نفس السياق، رصدت "الدستور" أسعار الدواجن البلدي، حيث سجلت حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض، وارتفاع حجم الإنتاج منها، وسجلت سعر يبدأ من 27 جنيهًا من المزرعة تُباع للمستهلك بسعر من 30 وحتى 33 جنيهًا للكيلو تختلف علي حسب المنطقة.

- أسعار البيض اليوم

ويهتم المواطنون بأسعار البيض، خاصة أنه يعد ضمن الوجبات الغذائية الرسمية باعتباره يحتوي على الكالسيوم، وكثير من المواد الغذائية الصحية، وضمن أطباق الريجيم والأكل الصحي، ويدخل في كثير من الوجبات الأخرى.

وعن أسعار البيض، فقد سجلت سعرًا يبدأ من 28 جنيهًا للكرتونة من المزرع، تُباع للمستهلك بسعر من 30 حتى 33 جنيهًا تختلف علي حسب المنطقة.

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