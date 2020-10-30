بلغاريا تسجل 2689 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلغاريا 2689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 11 ألفا و376 فحصا.وأفادت بوابة البيانات الموحدة في بلغاريا، في بيان أوردته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت أيضا، خلال الـ24 ساعة نفسها، 28 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وتعافي 536 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد المرضى الذين يعانون من حالة مرضية خطيرة ويتلقون العلاج بوحدات العناية المركزة 167 شخصا، وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة تليها بلوفديف ثم فارنا.