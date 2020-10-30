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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان: نثق في قدرة الإمام الصادق المهدي على هزيمة كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:56 ص
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
عبير سليم
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عبر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، عن ثقته في أن زعيم حزب الأمة القومي، زعيم جماعة الأنصار الإمام الصادق المهدي، قادر على هزيمة فيروس كورونا.

وقال البرهان، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نقلتها الصحف المحلية: "الإمام الصادق المهدي شخصية وطنية محورية قادت العمل السياسي مع حزبه في كل مراحل البناء الوطني التي نحن الآن في إحداها".

وأضاف: "نثق في قوته ولياقته ومقدرته على تجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به أمنياتنا له بعاجل الشفاء".

وكانت أسرة الإمام الصادق المهدي، البالغ من العمر 86 عاما، أعلنت، أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "السوداني"، فإن أسرة الإمام قالت، في بيان لها: "أُصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأُجري له مساء أمس، فحص كوفيد- 19، وللأسف اتضح، صباح اليوم، أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات، نسأل الله تعالى شفاءه التام الذي لا يغادر سقمًا".

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