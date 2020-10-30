وزير الداخلية الفرنسي يتوقع المزيد من الهجمات في البلاد

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، اليوم الجمعة، إن فرنسا قد تشهد مزيدًا من الهجمات خلال فترة القادمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.وأضاف وزير الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.كما انتقد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة قائلا إنها تجاوزت الحدود.وكانت سلطات منطقة "إيل دو فرانس" قرب العاصمة الفرنسية باريس، أعلنت مساء أمس الخميس، عن اعتقال شخص مسلح كان يخطط لتنفيذ هجوم على كنيسة في بلدة سارتروفيل، بعد ساعات من الهجوم الفتاك في مدينة نيس.وسبق ذلك، قتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عامًا، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.