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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعاون بين مصر والعراق فى مجال تكنولوجيا المعلومات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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تشارك وزارة الاتصالات في فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والمنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر في بغداد، العراق.

وتتضمن فعاليات اللجنة عدد من الاجتماعات هي اجتماعات الخبراء وكبار المسؤولين، والاجتماع على مستوى وزيري التعاون الدولي، والاجتماع على مستوى رئيس وزراء البلدين، وستشارك وزارة الاتصالات على مستوى الخبراء.

وخلال الاجتماع سيتم مناقشة تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها بناء القدرات بتوفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب المتخصصة في البلدين؛ وتبادل الخبرات في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال؛ والتعاون بشأن آليات تعزيز التنافسية ورفع كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرص أمام تلك الشركات للدخول في استثمارات من شأنها تنمية اقتصاديات القطاع في البلدين؛ إلى جانب التعاون في برامج مشتركة للبحوث والتطوير قائمة على الابتكار، بما يخدم مشروعات الاقتصاد الرقمي.

هذا بالإضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني ومجال التشريعات والقوانين والسياسات ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية الخصوصية؛ وإمكانية مشاركة الشركات المصرية في مرحلة إعادة إعمار العراق؛ والتعاون في إنشاء البنية التحتية للعراق والربط البيني بين البلدين؛ وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي لبناء المجتمع والاقتصاد الرقمي وتوفير منصات رقمية فعالة للخدمات الحكومية.

وسيتم مناقشة كذلك التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية باستخدام نظم تقنية حديثة، منها التبادل البريدي، والبعثات البريدية، ونظم تقفي البعائث البريدية، والبريد السريع الدولي، وحوسبة المكاتب البريدية، والترميز البريدي؛ وكلك التعاون في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي من خلال تبادل الخبرات في مجال توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومجال المكتبات الرقمية.

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