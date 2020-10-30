رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير عن حرائق الغابات فى أستراليا يدعو رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات أكبر

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
طباعة
أصدرت لجنة تحقيق أسترالية بشأن حرائق الغابات المدمرة في أستراليا خلال موسم -2019 2020 تقريرها النهائي اليوم الجمعة، ودعت رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية للحصول على سلطات أكبر لإدارة الكوارث الطبيعية.

وتسببت حرائق الغابات في مقتل 33 شخصا وتدمير أكثر من 3 آلاف منزل وإحراق 24 مليون هكتار في الكارثة التي أعقبت العام الأكثر سخونة وجفافًا في أستراليا.

وذكر تقرير اللجنة الملكية أن "الكوارث الطبيعية تغيرت وأصبح من الواضح لنا أن إجراءات إدارة الكوارث في البلاد يجب أن تتغير أيضا".

وبعد ستة أشهر، وسماع 270 شاهدا والإطلاع على 80 ألف وثيقة، يمكن اختصار التقرير المؤلف من ألف صفحة إلى 80 توصية رئيسية.

من بينها دعوات لمنح مزيد من السلطات للحكومة الاتحادية لإعلان حالة الطوارئ.

وهناك أيضا توصيات بمزيد من التعاون مع المجتمعات الأصلية، مما يشير إلى أن الحكومات "تشارك بشكل أكبر مع المالكين التقليديين لاستكشاف العلاقة بين أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرائق والقدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية".

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن تغير المناخ يسهم في زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، ركزت التوصيات في المقام الأول على الإجراءات لجعل البلاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة مثل هذه الأحداث.

موضوعات متعلقة

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

«الوطنية للانتخابات»: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الأحد

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

مريهان حسين تتألق في اليوم السابع من مهرجان الجونة (صور)

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

ناسا: عينات من «صخرة يوم القيامة» فى طريقها إلى الأرض

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولى للشعر.. الليلة

«الأخوة كرامازوف» ضمن عروض مواسم نجوم المسرح الجامعى بالهناجر

دار «واو» توقع مجموعة «قوس قزج بدون ألوان» للكاتب السيد شليل

وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)