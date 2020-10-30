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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:18 ص
مؤشرات الأسهم اليابانية
مؤشرات الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 57ر185 نقطة، أو80 ر0%، ليصل إلى 37ر23146 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 71ر 20 نقطة، أو29ر1%، ليصل إلى 22ر1590 نقطة.

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