تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

تراجعت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 57ر185 نقطة، أو80 ر0%، ليصل إلى 37ر23146 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 71ر 20 نقطة، أو29ر1%، ليصل إلى 22ر1590 نقطة.