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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

درونات تساعد فى ترميم تمثال المسيح المخلص فى ريو دى جانيرو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:11 ص
تمثال المسيح المخلص
تمثال المسيح المخلص فى ريو دى جانيرو
وكالات
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سينجز مشروع ترميم تمثال المسيح المخلص المشهور في ريو دي جانيرو بحلول الذكرى الـ90 لتدشينه الرسمي.

وأفادت قناة Globo التلفزيونية البرازيلية بأن العمل على مشروع ترميم التمثال قد بدأ الأسبوع الجاري.

وتقضي المرحلة الأولى لعملية الترميم بتحليل الأضرار المكتشفة وإنشاء السقالة لتكون أجزاء التمثال كلها متاحة لخبراء الترميم الذين بلغ عددهم 40 خبيرا وبينهم المهندسون والجيولوجيون والمعماريون والرسامون والنحاتوت وعمال الكهرباء.

وستشارك الدرونات كذلك في تقييم نوعية أعمال الترميم.

وقالت المهندسة المعمارية،ريستينا فنتورورة، إن "الأخصائيين يحاولون الآن إدراك ما حدث للتمثال، الأمر الذي سيساعدنا في القضاء على جميع الأعطاب".

وأضافت قائلة: "لقد اكتشفت إصابات في الإصبع الأوسط من اليد اليمنى للتمثال، وفي رأسه والجانب الأيسر لأساسه".

ولم تستبعد أن يتسبب في ذلك تآكل ظهر هيكل التمثال الحديدي جراء الصواعق والعواصف التي تحدث في المنطقة.

يذكر أن تمثال المسيح المخلص البالغ ارتفاعه 38 مترا لم يرمم منذ عام 2014، مع العلم أن تدشينه يعود إلى 12 أكتوبر عام 1931.

ظهرت فكرة بناء تمثال للمسيح على جبل كوركوفادو في ريو دي جانيرو لأول مرة عام 1859، في عهد الإمبراطور البرازيلي بيدرو الثاني. ولكن تلك المبادرة لم تتحقق آنذاك على الرغم من دعم ابنة الملك الأميرة إيزابيلا.

وعادت السلطات البرازيلية إلى فكرة إنشاء تمثال المسيح المخلص في ريو دي جانيرو عام 1926.

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