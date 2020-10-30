المكسيك: تسجيل قرابة الـ6000 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:09 ص
وكالاتطباعة
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يو الخميس تسجيل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 وفاة، ليرتفع العدد الرسمي للإصابات إلى 912811والوفيات إلى 90773.
ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.
ويقول مسؤولو الصحة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.
كانت الوزارة قالت يوم الأحد إن العدد الحقيقي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا قد يكون أعلى بنحو 50 ألفا.