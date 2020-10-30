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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهوى لأدنى مستوى مع صعود الدولار

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:48 ص
الذهب والدولار
الذهب والدولار
وكالات
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هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في شهر مع تضررها من صعود الدولار والضبابية التي تحيط بإتفاق لحزمة تحفيزية جديدة في الولايات المتحدة.

وفي أواخر جلسة التداول، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضًا 0.5% عند 1867.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1858.92 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% لتسجل عند التسوية 1868.00 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين أمام منافسيه، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وسجل الذهب، الذي غالبًا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة أثناء أوقات الضبابية السياسية والمالية، مكاسب بلغت 24% هذا العام وسط مستويات عالمية لم يسبق لها مثيل للتحفيز أثناء الجائحة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث، كما هبطت أحدث طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.43% إلى 23.30 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 2.13% إلى 848.19 دولار، وتراجع البلاديوم 1.95% إلى 2194.00 دولارًا.

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