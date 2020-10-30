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الثقافة

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولى للشعر.. الليلة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
مهرجان طنطا الدولى
مهرجان طنطا الدولى للشعر
خالد حماد
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تحت رعاية وزارة الثقافة تُفتَتح الليلة الدورة السادسة من مهرجان طنطا الدولي للشعر، في السادسة من مساء اليوم، بحضور خمسة عشر شاعرًا من خمس دول عربية، هي: «مصر، الجزائر، اليمن، سوريا، وفلسطين»، بخلاف مشاركة عدد آخر من الشعراء عبر الفيديو من عدة دول أجنبية، من بينها: «الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، صربيا، الهند، كولومبيا»، وعدة دول أخرى.

ومن بين الشعراء المشاركين في دورة هذا العام: عماد غزالي، عمارة إبراهيم، إسلام نوار، ابتسام أبو سعدة، ويوسف القدرة «فلسطين»، حنين عمر «الجزائر»، عمار النجار «اليمن»، عبد القادر الحصني «سوريا»، وغيرهم.

يقام حفل الافتتاح بمسرح المركز الثقافي بطنطا، ويشهد حضور الأستاذ الدكتور عماد عتمان، رئيس جامعة طنطا، والفنان الدكتور أحمد نوار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر محمود شرف رئيس المهرجان، وعدد آخر من المسؤولين التنفيذيين بمحافظة الغربية.

وتقدم فرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل فقرة فنية على هامش حفل الافتتاح، ويقام المهرجان هذا العام في ظل أجواء حذرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي عملت جمعية شعر للأدباء والفنانين بالغربية المنظمة للمهرجان على مواجهته بأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال عقد بروتكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالغربية، التي خصصت فريق عمل لمتابعة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في هذه الظروف، وتوفير الدعم الصحي اللازم للحضور وللجماهير التي ستحضر فعاليات المهرجان.

يذكر أن المهرجان -الذي يُعَدُّ واحدًا من أهم المنابر الشعرية في العالم العربي في الوقت الراهن- يقام سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبدعم من جامعة طنطا، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصو الثقافة، وبعض الجهات الخاصة الأخرى، وتُقدَّم أنشطته داخل الحرم الجامعي ببعض كليات جامعة طنطا، وبعض المدارس، بخلاف مراكز الشباب في بعض قرى محافظة الغربية.

وهذا العام تقام أمسية خاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كما تقام هذا العام أمسية شعرية مفتوحة بعنوان (في محبة ماهر نصر)، الشاعر الذي ينتمي لمدينة كفر الزيات، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة.

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