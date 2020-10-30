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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تستدعى سفير إيران بسبب موظفة الإغاثة زغارى راتكليف

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:42 ص
موظفة الإغاثة زغارى
موظفة الإغاثة زغارى راتكليف
وكالات
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قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة استدعت السفير الإيراني بعد أنباء عن أنه سيجري استدعاء موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف، المسجونة حاليا، للمثول أمام محكمة
في إيران.

وأبلغت السلطات البريطانية الدبلوماسي حميد بعيدي نجاد بقلقها البالغ، ودعت إيران إلى إنهاء ما وصفته بالاحتجاز التعسفي لزغاري راتكليف.

وقال وزارة الخارجية في بيان "أوضحنا للسفير الإيراني أن معاملة بلاده لنازانين زغاري راتكليف غير مبررة وغير مقبولة، وتتسبب في ألم شديد".

وأُلقي القبض على زغاري راتكليف، وهي مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز، في أبريل عام 2016 في مطار بالعاصمة الإيرانية طهران بينما كانت تستعد للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها
بعد زيارة عائلية.

وحكم عليها بالسجن خمسة أعوام بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية. وتنفي عائلتها والمؤسسة، وهي مؤسسة خيرية تعمل بشكل مستقل عن شركة (تومسون رويترز) الإعلامية ووحدتها الإخبارية (رويترز)، هذا الاتهام.

وأُطلق سراحها بشكل مؤقت في مارس بعد مخاوف من انتشار وباء كوفيد-19 في سجون إيران، إلا أن تحركاتها مقيدة ومُنعت من مغادرة البلاد.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم إخطارها باتهام جديد في سبتمبر.

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