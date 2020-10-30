مجموعة العشرين تعقد اجتماعا فى 13 نوفمبر لبحث معالجة الديون

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، الخميس، أن المسئولين الماليين لمجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا افتراضيا في 13 من نوفمبر القادم.وأوضحت هذه المصادر أن الاجتماع يهدف لوضع اللمسات الأخيرة على إطار عمل مشترك لمعالجة مشاكل الديون المتصاعدة للدول منخفضة الدخل التي عصفت بها جائحة كورونا.وكانت كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، قالت الأربعاء إنه على زعماء مجموعة العشرين أن يتحركوا بسرعة وحسم أكبر لتخفيض ديون الدول المثقلة بالدين لتفادي "عقد ضائع" على صعيد التنمية.وأضافت أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا في نوفمبر لوضع اللمسات النهائية على إطار مشترك بخصوص التعامل مع قضايا الدين.