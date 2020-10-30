البوندستاغ يمدد مشاركة الجيش الألمانى فى العملية ضد «داعش»

صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تمديد مشاركة القوات المسلحة الألمانية في عملية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد "داعش" في العراق.وأيد القرار 431 نائبا في البرلمان الألماني، وعارضه 209 نواب، معظمهم من حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، واليساريين و"الخضر"، بينما امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت.وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 شهرا حتى 31 يناير 2022.وفي سياق تمديد تفويض القوات الألمانية ضمن التحالف الدولي، أكد وزير الخارجية هايكو ماس، أن تنظيم "داعش" لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في سوريا والعراق، وشدد على أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان.يذكر أن القوة الألمانية ضمن التحالف الدولي تضم 500 عسكري يتولون مهام تدريب القوات العراقية. وتستخدم ألمانيا أيضا طائراتها أثناء العملية بالعراق، لكن مهامها غير قتالية وتقتصر على النقل والاستطلاع وتزويد الطائرات الأخرى بالوقود.