المؤشر نيكى اليابانى ينخفض 0.05%

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وانخفض نيكي 0.05 في المئة مسجلا 23320.71 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المئة ليسجل 1604.58 نقطة.واستمر تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، لليوم الرابع على التوالي.وانخفض نيكي 1.06 في المئة، مسجلا 23170.76 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 في المئة، ليسجل 1595.01 نقطة.كما تراجع المؤشر نيكي القياسي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق لمالية.