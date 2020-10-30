رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يستقبل نظيره الأمريكى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
بيني غانتس وزير دفاع
بيني غانتس وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي
وكالات
طباعة
استقبل بيني غانتس وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي أثناء وصوله إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، حيث حضر عرضًا تقديميًا لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ التي اشترت الولايات المتحدة بطاريتين منها، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس، كما التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الزيارة قبل أقل من خمسة أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد أسبوع من زيارة لبيني غانتس إلى واشنطن ناقش خلالها بيع معدات عسكرية متطورة، بما في ذلك طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 إلى دولة الإمارات التي توصلت إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس: "بعد توقيعنا سويا في واشنطن على اتفاق لضمان تفوق إسرائيل العسكري، اليوم أستضيفه في زيارته وسنستمر بالمباحثات للعمل المشترك لتأكيد التفوق الأمني لإسرائيل".

وأفاد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة لفرانس برس، بأن "غانتس وإسبر اعتمدا على المناقشات التي أجريت في واشنطن الأسبوع الماضي لرفع مستوى التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في أعقاب التطورات في المنطقة".

وأضاف: "اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام.. سيكون لدى إسرائيل الأدوات التي تحتاجها لمواجهة القوى العدوانية المزعزعة للاستقرار وتصبح حليفا أكثر فاعلية للولايات المتحدة".

واستغرقت زيارة إسبر ساعتين، وكان قد عقد اجتماعات استمرت يومين في الهند.

ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي التقى أيضا بالوزير إسبر، وقدم سلسلة من المطالب إلى الولايات المتحدة".

وتابعت الصحيفة: "وافقت الولايات المتحدة على القائمة الإسرائيلية بأكملها التي تضمنت سربا جديدا من طائرات F-35 وأحدث طرازات F-15 وطائرات هليكوبتر من طراز V-22 قادرة على القيام بمهام خاصة بعيدة المدى وقنابل ذكية"، وتساءلت الصحيفة لكن "من سيدفع الفاتورة؟".

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها لن تعارض بيع الولايات المتحدة لطائرات إف -35 إلى الإمارات بعدما صارت الأخيرة ثالث دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وجاء الإعلان ليعاكس سنوات من السياسات الإسرائيلية التي تعارض بيع الطائرات المقاتلة إلى أي من حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين، بما في ذلك مصر والأردن، وكلاهما يرتبط بمعاهدات سلام مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغانتس في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن واشنطن بصدد "تحديث القدرة العسكرية لإسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لها".

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مصرع شاب بطلق نارى فى كفر شكر بالقليوبية

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي أفريقيا لأجل غير مسمى

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الأمن يكشف مفاجأة فى واقعة «طفل ميكروباص أسيوط»

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

دار «واو» توقع مجموعة «قوس قزج بدون ألوان» للكاتب السيد شليل

وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)

«السقوط شيء حتمي» ضمن عروض نجوم المسرح بالهناجر

الملكية الفكرية وصون التراث في ندوة بـ«الأعلى للثقافة» الأحد