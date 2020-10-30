الاستخبارات الأمريكية: تهديدات لمسؤولين فى البنتاجون بسبب عملية «سليمانى»

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن هناك تهديدات أمنية لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مرتبطة بعملية تصفية الجنرال الإيراني قاسم سليماني.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت في يناير الماضي عن ضربة أمريكية نتج عنها قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مضيفة أنه كان يعكف على وضع خطط لمهاجمة أمريكيين في العراق والشرق الأوسط.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: "اتخذ الجيش الأمريكي قرارا دفاعيا حاسما بقتل قاسم سليماني بتوجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج".وأضافت: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها في أنحاء العالم.