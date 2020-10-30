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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير قطاع الأعمال يزور الغربية للاحتفال بصعود المحلة للدورى الممتاز

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:22 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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يزور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، شركة غزل المحلة، اليوم الجمعة، ويستقبله خلالها ويرافقه طارق رحمى، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومجلس إدارة الشركة، ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضية.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير لشركة غزل المحلة، أداء صلاة الجمعة بالشركة، وحضور عرض الكشافة الجوية والفنون الشعبية بمسرح غزل المحلة، والإعلان عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، وتكريم الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالشركة بمناسبة عودته مجددا للدوري الممتاز بعد غياب دام نحو 4 سنوات.

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