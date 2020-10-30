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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: ريو دى جانيرو تلغى احتفالات كرنفال الشارع بسبب كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
ريو دى جانيرو
ريو دى جانيرو
وكالات
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أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية، بأن مدينة ريو دي جانيرو قررت إلغاء احتفالات كرنفال الشارع العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر التقرير أن المنظمين ووكالة السياحة البلدية "ريوتور" وأخصائيو الصحة والأمن اتفقوا جميعًا على تأجيل كرنفال عام 2021 لحين توافر لقاح ضد الفيروس الفتاك.

وكانت العاصمة البرازيلية قد ألغت بالفعل الاحتفال الرئيسي بالكرنفال في سامبادروم.

وعادة ما تجذب احتفالات الكرنفال الملايين من الناس في الأسابيع التي تسبق ما يعرف باسم "أربعاء الرماد".

والبرازيل هي أحد أكثر البلدان تضررًا من جائحة كوفيد 19، حيث سجلت أكثر من 4ر5 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس المميت حتى الآن.

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