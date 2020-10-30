فرنسا تسجل قرابة 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 47637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك مقابل 36437 حالة أمس.وتخطى إجمالي الإصابات في البلاد 1.28 مليون إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 36020 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العودة إلى تطبيق حجر صحي على مستوى البلاد اعتبارا من الجمعة حتى الأول من ديسمبرعلى الأقل.وعلى خلاف الحجر الصحي السابق، قال ماكرون إن المدارس ستبقى مفتوحة أمام التلاميذ، ولكن المطاعم والحانات و"المتاجر غير الرئيسية" ستغلق أبوابها.وحذر الرئيس الفرنسي من أن بلاده قد تسجل "400 ألف وفاة إضافية على الأقل" في غضون أشهر في حال عدم التحرك لكبح تفشي كوفيد-19 في فرنسا.