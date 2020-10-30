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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل 280 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:30 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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سجلت بريطانيا الخميس 280 حالة وفاة جديدة لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في الأيام السبعة الأخيرة إلى 1608 في زيادة بنسبة 52.6 في المئة عن الأيام السبعة التي سبقتها.

وأظهرت بيانات الحكومة رصد 23065 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

وكان العدد الإجمالي على مدى الأيام السبعة الأخيرة 154873 حالة في زيادة بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها.

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