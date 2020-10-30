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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات بتراجع عدد ركاب مطار فرانكفورت الألمانى بنسبة 30% فى 2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
مطار فرانكفورت الألمانى
مطار فرانكفورت الألمانى
وكالات
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من المتوقع أن يتراجع عدد ركاب مطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، هذا العام بنسبة 30% مقارنة بعددهم في 2019، وذلك حسبما صرح شتيفان شولته الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت المشغلة للمطار لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية.

وأضاف "شولته"، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، أن حصيلة الركاب ستبقى عند ما يتراوح بين 80 إلى 85% من عددهم في الشتاء، وسيعاود عدد ركاب مطار فرانكفورت الوصول إلى 70 مليون راكب بحلول عام 2025، فيما سيصل عددهم في عام 20242023 إلى ما يتراوح بين 80 إلى 90% من عددهم في عام 2019، وسيصل في عام 2021 إلى ما يتراوح بين 35 إلى 45% من عددهم في عام 2019.

ومن المنتظر أن يتم تقليص عدد العاملين في فرابورت بمقدار ثلاثة آلاف موظف بحلول نهاية وتعتزم فرابورت إنهاء أنشطة الرعاية من أجل تخفيض التكاليف.

ومن المقرر أن تبدأ فرابورت في تشغيل الصالة الثالثة في مطار فرانكفورت في عام2025، لكنها قالت إن من الممكن مد هذا الموعد إلى 2026.

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