بايدن وترامب ينددان باعتداء نيس

ندد المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن والرئيس دونالد ترامب بالاعتداء الذي استهدف الخميس كنيسة في نيس في جنوب شرق فرنسا، وأشارا إلى وقوفهما إلى جانب فرنسا "حليفة" الولايات المتحدة.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تضامنه مع فرنسا، منددًا بـ"اعتداءات إرهابية" مرفوضة.وكتب في تغريدة: "قلوبنا مع شعب فرنسا. أمريكا تقف مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة".وأضاف: "يجب أن تنتهي فورًا هذه الاعتداءات الإرهابية الإسلامية المتطرفة" معتبرًا أنه "لم يعد بامكان أي دولة، سواء كانت فرنسا أو غيرها، أن تتسامح معها!".أما منافسه في الانتخابات المرتقبة في 3 نوفمبر، فندد بـ"الاعتداء الرهيب"، وتعهّد بـ"العمل مع الحلفاء" في حال انتُخب رئيسًا.وكتب بايدن في تغريدة: "أنا وجيل (زوجته) نصلي من أجل الفرنسيين بعد الاعتداء الرهيب في نيس الذي استهدف أبرياء في مكان عبادة. ستعمل إدارة بايدن-هاريس (المرشحة الديموقراطية لمنصب نائبة الرئيس) مع حلفائنا وشركائنا لمنع العنف المتطرف بكافة أشكاله".