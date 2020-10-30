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الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا توافق على تسليم 2 من المتهمين بمساعدة غصن على الفرار لليابان

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:40 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المواطنين الأمريكيين الاثنين المتهمين لدورهما في مساعدة كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركات رينو ونيسان وميتسوبيشي على الهروب من حكم الإفراج عنه بكفالة والفرار من اليابان العام الماضي، يمكن تسليمهما إلى ذلك البلد.

وفى وثائق المحكمة قال محامو مايكل تايلور وهو عضو سابق في وحدة، القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر، إن وزارة الخارجية أبلغتهم قبل يوم إنها سمحت بتسليمهما لليابان.

ولكن قبل وقت قصير من موعد نقل الرجلين جوا من بوسطن إلى اليابان، وافق قاض فيدرالي على طلب المحامين بتأجيل التسليم من أجل مراجعة التماس طارئ.

واعتقل الاثنان في ماساتشوستس في مايو الماضي لدورهما المزعوم في فرار غصن الذي كان ينتظر محاكمته بتهمة سوء السلوك المالي في اليابان.

ويواجه الرجلان تهمًا جنائية في اليابان بأنهما ساعدا غصن على الفرار من البلاد بإخفائه داخل صندوق تم شحنه على متن طائرة خاصة.

وفى الشهر الماضي قرر قاض فيدرالي في ماساتشوستس إمكانية تسليم الرجلين إلى اليابان، رغم أن وزارة الخارجية لها القول الفصل في طلبات التسليم المقدمة من دول أجنبية.

وقد اتهم غصن، بخيانة الأمانة وتزوير وثائق مالية للتقليل من دخله.

وقد نفى هذه الادعاءات وقال إنه فر من "الظلم والاضطهاد" الذي وقع عليه في اليابان.

وقد فر قبل بدء المحاكمة إلى لبنان التي لا توجد بينها وبين اليابان معاهدة لتسليم المجرمين.

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