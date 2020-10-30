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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: الحكومة تسترد ملكية عدة شركات بينها الخطوط البحرية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:43 ص
حمدوك
حمدوك
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اصدرت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 ومحاربة الفساد وإسترداد الاموال بالسودان، قرارا باستعادة ملكية عدة شركات وأسهم وأصول من بينها، شركة الخطوط البحرية السودانية.

وقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة المالية استلمت بعض المؤسسات التي بدأت تعود تدريجيا للعمل، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بجولة الاسبوع القادم إلى المؤسسات التي بدأت وزارة المالية إدارتها.

من جانبه، قال الدكتور صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين، إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة المالية وسلمتها عددا من المؤسسات، والتي بدأت تعمل الآن، لافتا إلى أن اللجنة قررت استرداد شركات وعقارات عدة وإيلولتها لصالح حكومة السودان، من بينها مدينة البشير الطبية.

وأعلن مناع إلغاء اتفاقية المقر مع منظمة "الوكالة الإسلامية للإغاثة"، وحذفها من سجل المنظمات.

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