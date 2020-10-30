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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس صاحب مصنع فياجرا وترامادول بالقليوبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:36 ص
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، بحبس «هاني. ا» المسؤول عن مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام المسؤول عن مصنع «بدون ترخيص» بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى «هاني ا»، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 ألاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمر بقرارها السابق.

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