رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة مصر بإثيوبيا تعلن تسكين 52 مواطنا لم يلتزم بعضهم بالحجر الصحى

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
سفارة مصر بإثيوبيا
سفارة مصر بإثيوبيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت سفارة مصر بإثيوبيا أنه استمرارا للجهود التي قامت بها- اتصالا بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية- مع السلطات الإثيوبية المختصة والخطوط الجوية الإثيوبية التى أبدت تعاونا ملموسا، تم بالفعل تسكين 52 مسافرا من المواطنين المصريين المتواجدين بإثيوبيا، فى طريقهم للكويت، الذين لم يلتزم بعضهم بضوابط الحجر الصحى المطبقة في إثيوبيا، في أحد فنادق العاصمة.

وأضافت السفارة- فى بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) - أنه جار العمل فى غضون ساعات قليلة على إنهاء إجراءات خروج 24 مواطنا مصريا آخرين من المطار، وتسكينهم للمبيت بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من الليلة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الحجر الصحي المطبقة على كافة القادمين إلى إثيوبيا، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل.

وكانت السفارة قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أنها فور علمها بالواقعة ذات الصلة بالمواطنين المصريين المتواجدين بمطار بولى الدولى بالعاصمة الإثيوبية توجه طاقم دبلوماسى وإدارى يضم القنصل المصري وسكرتير أول السفارة إلى المطار، حيث قاموا بالتواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين وكذلك سلطات الهجرة الإثيوبية؛ للوقوف على حقيقة الوضع، والاطمئنان إزاء عدم وجود أية إساءة في المعاملة، حيث تم التأكد من عدم وجود تجاوزات.

موضوعات متعلقة

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

واشنطن تحذّر من ضربات صاروخية تستهدف الرياض

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًًا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

علماء يكتشفون شعابًا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)

«السقوط شيء حتمي» ضمن عروض نجوم المسرح بالهناجر

الملكية الفكرية وصون التراث في ندوة بـ«الأعلى للثقافة» الأحد

الطفل الشرير.. حكاية تشيخوف عن الانتهازية