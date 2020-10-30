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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرلمان العربى يؤكد تضامنه مع تونس فى حربها ضد الإرهاب

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
الإرهاب
الإرهاب
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أكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع تونس في حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، مثمنًا الجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لحماية أمن تونس والحفاظ على استقراره.

كما أكد البرلمان العربي- في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، بمقر الجامعة العربية- إدانة العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت عناصر الأمن التونسي في 6 سبتمبر 2020م، في مدينة "سوسة" الساحلية في شرق البلاد، وأدت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن التونسي وإصابة آخر، وتمكنت قوات الأمن من قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وشدد على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي.

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