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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

20 طائرة روسية وسورية تقصف مواقع داعش بحمص وحماة والرقة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
قصف مواقع داعش
قصف مواقع داعش
محمد عمر
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قصفت أكثر من 20 طائرة حربية روسية بالتعاون مع الجيش السوري، الخميس، مواقع تنظيم داعش الإرهابي في البادية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم الخميس، إن قوات الجيش السوري وبدعم روسي تمشيط مناطق نشاط خلايا تنظيم داعش ضمن البادية السورية في قطاعات حماة وحمص والرقة ودير الزور.

وأكد المرصد السوري، أن نحو 20 طائرة حربية روسية وعدة طائرات مروحية تابعة للنظام، استهدفت مناطق بادية الرقة وريف حماة الشرقي.

وأشار المرصد السوري، إلى استمرار العمليات العسكرية ضمن محاور عدة في البادية السورية، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوري وداعش على محاور بريف حماة الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي متجدد من قبل الطيران الروسي وطيران الجيش السوري المروحي.

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