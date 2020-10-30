إحصائية: 17%زيادة في حوادث القطارات خلال عام

سجّلت حوادث القطارات ارتفاعًا جديدًا على المستوى خلال 2020، لتبلغ 191 حادثًا خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 163 حادث خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة زيادة 17.1% خلال عام، بينما كان عدد حوادث القطارات خلال أغسطس الماضى قد بلغ 174 حادث خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأشار تقرير الإحصاء، إلى تراجع حدة حوادث القطارات رغم ارتفاع أعدادها، حيث انخفضت أعداد المصابين إلى حالتين فقط خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 3 حالات إصابة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما لم تسجل حالات وفاة مقابل عدد 2 حالة وفاة خلال فترة المقارنة ذاتها.بينما مؤخرًا استقرت أعداد ضحايا حوادث القطارات عند 4 حالات بينهم 3 إصابات وحالة وفاة واحدة خلال سبتمبر الماضي بدون تغيير عن الشهر المناظر من العام السابق عليه.