عمرو سلامة يهنيء صناع «ستاشر» بعد فوزه بالسعفة الذهبية في «كان»

هنأ المخرج عمرو سلامة، صناع فيلم ستاشر، بعد فوزه بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي.وكتب سلامة، عبر حسابه بـ"فيسبوك": "الفيلم المصري القصير ستاشر يفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 73، خبر يدعو للفخر، مبروك لمصر ولصناعة السينما المصرية ولكل صناع الفيلم".وفاز الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج والسيناريست سامح علاء بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان، والجائزة الكبرى الثانية من نفس المهرجان بعد حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.