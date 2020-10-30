سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 30-10-2020
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-10-2020 خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر الريال السعودي وبلغ متوسط سعره أمام الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
سجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر سعر الريال فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مص إيران للتنمية
بينما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
ووصل سعر الريال السعودى في بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار إلي أن العملة السعودية ترتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
جدير بالذكر أن الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر سعر الريال السعودي وبلغ متوسط سعره أمام الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 30-10-2020البنك المركزي المصري
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
سجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
بينما استقر سعر الريال فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.
بنك مص إيران للتنمية
بينما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك عودة
ووصل سعر الريال السعودى في بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
يشار إلي أن العملة السعودية ترتبط بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
جدير بالذكر أن الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".