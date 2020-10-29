إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

أعلن الأجير محمد ناصر، أحد أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه أجرى تحليلا وينتظر نتيجته.وينتشر فيروس كورونا فى تركيا، حيث يعيش محمد ناصر الحاصل على الجنسية التركية، بشكل كبير.يذكر أنه ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا فى تركيا إلى أكثر من 10 آلاف، أمس الأربعاء، ودق وزير الصحة التركي ناقوس الخطر بشأن زيادة أسبوعية بنسبة 62% فى عدد الحالات بمدينة إسطنبول، الأكثر اكتظاظا بالسكان.