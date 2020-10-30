مصرع شاب بطلق نارى فى كفر شكر بالقليوبية

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس مصرع شاب بطلق ناري أثناء تواجده بصحبة عددا من الشباب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء بمنطقة السلخانة بجنابية كفر منصور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا من الأهالى بمصرع أحد الشباب ويدعى إسلام. م 24 سنة بطلق نارى ووجود حالة هياج وفزع بين المواطنين.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء تواجد القتيل بصحبة عددا من أصدقائه الشباب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه خرجت إحدى الطلقات من شاب استقرت فى صدره ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وهروب الجانى إلى الزراعات المتاخمة للمنطقة.وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجانى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.