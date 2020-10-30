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سياسي

مرشح التنسيقية في جولة انتخابية وسط مسيرة شبابية بمنيا القمح (فيديو)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:16 ص
مرشح التنسيقية في
مرشح التنسيقية في جولة انتخابية وسط مسيرة
إسلام نصير
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أجرى المهندس حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب على مقعد الفردى لدائرة منيا القمح ومشتول السوق بالشرقية، جولة انتخابية بقريتى الصنافين وكفر شلملون فى إطار تكثيف جولات اليومية.

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسيرة حاشدة من الشباب لدعم المهندس حسن ضوة، والمتنافس عليها 43 مرشحًا.

والتقى حسن ضوه بالأهالى وتبادل التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف، وطرح بعضهم عددا من المشكلات التي يواجهونها داخل الدائرة واستعرض المرشح ملامح برنامجه الانتخابى.

وقال مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين المرأة في المقام الأول ومن أهم وأبرز الموضوعات، فقد بدأت القيادة السياسية هذا الأمر منذ اللحظة الأولى، وبالفعل هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، ونطمع في الزيادة، حيث إن وجود المرأة بكثافة على مستوى أكبر في الهيئات والمؤسسات ينعكس على المجتمع بشكل عام، بالإضافة للمطالبة بعمل مشروعات خاصة بها وتمكينها سياسيا واجتماعيا بصورة أكبر.

وأوضح ضوه خلال جولته الانتخابية، أن ملف الشباب الذي يعد المحور الثاني في البرنامج الانتخابي قائم على عقد مؤتمرات توظيف شهريا، وتكوين شركات مساهمة صغيرة لهم، تبدأ من 100 جنيه للسهم بالتعاون مع أحد البنوك أو الصناديق الأهلية كل مجموعة يكونوا شركة للتعاقد مجانا مع من أجل إنشاء شركة خاصة بهم، بالإضافة لتمويل غير القادرين والمتعثرين، إلى جانب مساعدتهم في التسويق والتمويل.

واستكمل حسن ضوه، أن ملف الرياضة من أهم المشروعات التي تحظى باهتمام، خلال الفترة الأخيرة، حيث تم عقد ما يقرب من 120 دورة رياضية، وعلى مدار الخمس سنوات المقبلة مستهدف الوصول لـ 1000 دورة رياضية في القرى والعزب والنجوع، وسيتم السعي لن يكون في كل قرية مركز شباب، بالإضافة للاتفاق مع اتحاد الكرة لسرعة لتفعيل ممارسة الرياضة فى كل حى، ومسابقات في كافة الألعاب الفردية.

ويضع المهندس حسن ضوه مرشح مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق، رقم 11 رمز الحصان، 3 محاور لبرنامجه الانتخابي هي العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، بالإضافة لملف الشباب".

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