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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:54 م
ريم سامي،
ريم سامي،
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تألقت النجمة الصاعدة ريم سامي بإطلالة أنيقة وجذابة، على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت فستانا جذابا أبرز رشاقتها وجمالها، ما جعلها تخطف الأنظار.

وأعربت ريم سامى عن سعادتها بحضور الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التى تحضر فيها فعاليات المهرجان، بل إنها تحرص على حضور فعالياته لمشاهدة الأفلام المختلفة، سواء عربية أو أجنبية، وأيضا حضور الندوات.

وأكدت ريم أن مهرجان الجونة السینمائي يضم ثقافات سينمائية مختلفة، ويعد واجهة حضارية وثقافية، وواحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن المهرجان يهتم بعرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.

وكانت ريم سامى قد تألقت وحققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وحازت على إشادة الجمهور والنقاد، إذ جسدت شخصية شقيقة محمد رمضان فى العمل، الذى كتبه وأخرجه شقيقها المخرج محمد سامى.
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)
ريم سامى تتألق على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة (صور)

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