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منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:27 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020، حيث تقدم هيئة السكك الحديد ووزارة النقل، أفضل خدمة لراكبين القطارات بمحافظات الوجه القبلي والبحري، مصحوبة بجدول مواعيد محدد به، وأضافت السكك الحديد يجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لتفادي وباء فيروس كورونا المستجد.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 30-10-2020 في القاهرة وجميع المحافظات


تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة:

قطار رقم 956 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات، ومنها: «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار».

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