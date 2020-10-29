اليوم.. السفير البابوي يستقبل الكاردينال ليوناردو ساندري بمصر

استقبل السفير البابوي نيقولاوس هنري الخميس، الكاردينال ليوناردو ساندري، بمصاحبة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بأكمله.كان على رأس الذين استقبلهم هنري، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، ويوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وأورشليم والإسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك.