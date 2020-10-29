الإمارات والسعودية أكبر الأسواق استيرادًا للمنتجات المصرية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن دولة الإمارات تأتي فى المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية الأكثر استيرادًا للسلع المصرية بقيمة 2.069 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 62.6% خلال عام، وجاءت فى مرتبة لاحقة المملكة السعودية بقيمة 1.015 مليار دولار مقابل 1.15 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وتمثلت أهم الصادرات المصرية فى وقود بأنواعه بقيمة 2.8 مليار دولار، لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 1.4 مليار دولار، أسمدة بقيمة 953.2 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 843.8 مليون دولار، فواكهة وأثمار 415.3 مليون دولار، منتجات بلاستيكية 538.1 مليون دولار.