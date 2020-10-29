الإحصاء: 18 مليار دولار صادرات مصر للعالم خلال 8 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن صادرات مصر لدول العالم قاربت الـ18 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2020، مقابل 20.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، أن السلع المحلية تامة الصنع استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية بنسبة 44%، والتى بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020، تليها صادرات السلع نصف المصنعة بقيمة 4.8 مليار دولار تمثل 24.1%، ثم صادرات الوقود بقيمة 2.8 مليار دولار تمثل 22.7% من جملة الصادرات.بينما تذيلت المواد الخام والكهرباء والقطن الصادرات المصرية، لتسجل صادرات المواد الخام 1.7 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، تمثل 8.3%، وصادرات القطن الخام 89.5 مليون دولار بنسبة 0.7%، وصادرات الكهرباء 37.4 مليون دولار بنسبة 0.2%.