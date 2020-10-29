أنقرة تبدي موافقة مبدئية على طلب متطرف فرنسي اللجوء لتركيا

كشف المتطرف الفرنسي من أصل تونسي إدريس سي حميدي، الخميس، عن تقديمه طلب اللجوء السياسي إلى تركيا، بعد دعمه وتأييده لجريمة ذبح المعلم الفرنسي، ودعوته لذبح كل من يدعم المعلم.

وبعدما ألقت الشرطة الفرنسية، على حميدي، في إطار العمليات الأمنية الواسعة التي شنتها على منظمات إسلامية متطرفة، أعلن رغبته في اللجوء السياسي إلى تركيا، وفقا لوكالة «أنكا» التركية.ونشر سي حميدي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد إغلاق المساعدات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، أطالب رسميًا الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح لي ولعائلتي باللجوء السياسي إلى أنقرة»، فيما ردت مصلحة الهجرة التركية على تغريدة سي حميدي وطلبت منه تقديم المستندات اللازمة، غير مبدية أي رفض، وفقا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».