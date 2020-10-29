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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:58 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
ايهاب مصطفى
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افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض art town 2 بـ الاب تاون في المقطم بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع التشكيلية، محمد المنشاوي، مدير العلاقات الحكومية بالشركة المنظمة، زينب الصعيدى منظمة المعرض وعدد كبير من التشكيليين والمهتمين.

أشادت عبد الدايم بالأعمال الفنية المشاركة التي تؤكد ثراء الإبداع المصري وتعبيره عن القضايا المجتمعية وثمنت الجمع بين أجيال من الفنانين المشاركين الذين يمثلون مختلف المدارس والاتجاهات، مضيفة أن الفن التشكيلي بمختلف صوره يساعد على الارتقاء بالوجدان ويساهم في تنمية المجتمع وتطويره.

وأكدت أن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات الثقافة والفنون تلعب دورا مهمًا في إثراء ساحة الإبداع المصري، وأعلنت الاستعداد للمشاركة في تنظيم الدورات القادمة.

يشار إلى أن المعرض يضم 120 عملًا متنوعًا ما بين رسم ونحت وتصوير وأعمال خزفية ومشغولات يدوية ولوحات تشكيلية لأكثر من 70 فنانًا يعبرون عن عدد من الاتجاهات الفنية ويستمر حتى 1 نوفمبر المقبل ويتخلله عدد من الندوات واللقاءات الثقافية.
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)
وزيرة الثقافة تفتتح معرض آرت تاون 2 بالمقطم (صور)

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