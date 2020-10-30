تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 30-10-2020
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد مع رياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني).
وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
تصل الحرارة في القاهرة 29 19
الإسكندرية 27 19
تصل الحرارة في وادي النطرون 28 19
طنطا 29 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 29 19
دمنهور 28 20
تصل الحرارة في بلطيم 28 20
مطروح 24 17
تصل الحرارة في السلوم 23 19
سيوة 25 16
تصل الحرارة في بورسعيد 27 22
دمياط 27 21
تصل الحرارة في الزقازيق 29 19
المنصورة 28 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20
السويس 29 20
تصل الحرارة في العريش 28 21
رفح 27 20
تصل الحرارة في رأس سدر 31 22
نخل 31 19
تصل الحرارة في نويبع 33 25
طابا 33 23
تصل الحرارة في كاترين 28 16
الطور 30 21
تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 23
تصل الحرارة في مرسى علم 33 23
الفيوم 30 19
تصل الحرارة في بنى سويف 30 19
المنيا 31 19
تصل الحرارة في أسيوط 32 18
سوهاج 34 19
تصل الحرارة في قنا 35 21
الأقصر 36 22
تصل الحرارة في أسوان 37 22
إدفو 37 21
تصل الحرارة في أبوسمبل 35 20
الوادي الجديد 35 21
تصل الحرارة في شلاتين 34 24
أبورماد 34 25
تصل الحرارة في حلايب 32 25
رأس حدربة 32 26
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوموننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 30-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم
ويشهد نهار اليوم الجمعة، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ومائلا للحرارة على شمال الصعيد مع رياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، ولطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع ظهور شبورة كثيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني).
وفيما يخص حالة البحرين الأحمر والمتوسط، من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصردرجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 29 19
الإسكندرية 27 19
تصل الحرارة في وادي النطرون 28 19
طنطا 29 19
تصل الحرارة في شبين الكوم 29 19
دمنهور 28 20
تصل الحرارة في بلطيم 28 20
مطروح 24 17
تصل الحرارة في السلوم 23 19
سيوة 25 16
تصل الحرارة في بورسعيد 27 22
دمياط 27 21
تصل الحرارة في الزقازيق 29 19
المنصورة 28 19
تصل الحرارة في الإسماعيلية 30 20
السويس 29 20
تصل الحرارة في العريش 28 21
رفح 27 20
تصل الحرارة في رأس سدر 31 22
نخل 31 19
تصل الحرارة في نويبع 33 25
طابا 33 23
تصل الحرارة في كاترين 28 16
الطور 30 21
تصل الحرارة في شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 23
تصل الحرارة في مرسى علم 33 23
الفيوم 30 19
تصل الحرارة في بنى سويف 30 19
المنيا 31 19
تصل الحرارة في أسيوط 32 18
سوهاج 34 19
تصل الحرارة في قنا 35 21
الأقصر 36 22
تصل الحرارة في أسوان 37 22
إدفو 37 21
تصل الحرارة في أبوسمبل 35 20
الوادي الجديد 35 21
تصل الحرارة في شلاتين 34 24
أبورماد 34 25
تصل الحرارة في حلايب 32 25
رأس حدربة 32 26