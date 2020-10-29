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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يدين هجمات الحوثيين على المدنيين والمنشآت السعودية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:08 م
هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين
أ.ش.أ
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أدانت الحكومة السودانية الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية على المدنيين والمنشآت في المملكة العربية السعودية، ومنها الهجوم بطائرات مسيرة على الرياض، مساء أمس، والذي أحبطته قوات دعم الشرعية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء اليوم الخميس، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية، حيث إن هذه الأعمال الإجرامية تُعقد المساعي الحثيثة المبذولة لإقرار الأوضاع في اليمن بالفعل والحوار السياسي.

وشددت الحكومة السودانية على إدانتها تعديات الميليشيات وجرائمها، والمنطلقات التي يصدر عنها سلوكها وتصرفاتها في إطار الصراع في اليمن، وفيما يتعلق بمسئولية بسط الأمن وإشاعة السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة.

وأكدت حكومة السودان قناعتها بأن المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها وأراضيها من هجمات المسيَّرات والصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات، وأنها تسعى في نفس الوقت لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع في اليمن، وتبذل الجهود لتحقيق أمنه واستقراره.

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