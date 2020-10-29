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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي: تحويلات العاملين في الخارج تنخفض 14% بسبب تراجع الهجرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:14 م
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قدر البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العاملون المغتربون إلى دولهم ستنخفض 14 بالمئة هذا العام مقارنة بمستوياتها في 2019 قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البنك في تقريره عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المالية من المغتربين إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل سينخفض بنحو سبعة في المئة إلى 508 مليارات دولار في 2020 وسيسجل تراجعا بنسبة 7.5 بالمئة إلى 470 مليار دولار في 2021.

وأشار البنك الدولي إلى أن العوامل التي ساهمت في ذلك تشمل مستويات ضعيفة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الدول التي تستضيف المغتربين وانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملات في الدول التي تأتي منها التحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

وقالت مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، "تأثير كوفيد-19 جلي عندما تنظر إليه من منظور الهجرة لأنه يؤثر على المهاجرين وعائلاتهم التي تعتمد على التحويلات المالية"، مضيفة أن البنك الدولي سيواصل العمل مع الشركاء والدول للحفاظ على تدفق التحويلات المالية من المغتربين.

وستعاني أوروبا ومنطقة شرق آسيا الهبوط الأكبر في التحويلات المالية في 2020 و2021، مع تراجعها 16 بالمئة و11 بالمئة على الترتيب، في حين ستشهد آسيا الوسطى انخفاضا قدره ثمانية بالمئة.

وتدفقات التحويلات المالية مصدر حيوي للتمويل الخارجي للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 548 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يفوق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 534 مليار دولار ومساعدات التنمية الخارجية التي بلغت حوالي 166 مليار دولار.

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